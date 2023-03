Waaaaves : Kevin Avae

100% FENUA – Samedi 1er avril à 19 h 00, Waaaaves vous propose une rencontre avec Kevin Avae.

Au programme cette semaine, Waaaaves vous propose une rencontre avec un bodyboardeur de Sapinus, Kevin Avae. Parti à l’armée, nous l’avons rencontré durant sa permission au fenua. Il nous en dira plus sur les difficultés qu’un Tahitien peut rencontrer à l’étranger et son bonheur de revenir en vacances chez lui.

Nous vous proposerons ensuite une nouvelle rubrique, « Dans la boite » où les riders nous expliquerons leurs plus gros wipeout. Et cette semaine nous commençons avec Tahurai Henri et sans oublier votre vidéo de la semaine.

