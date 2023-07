100% FENUA – Samedi 8 juillet à 19 h 00, Waaaaves vous propose un épisode spécial avec Jocelyn Poulou.

Surfeur et compétiteur aguerri, Jocelyn travail aujourd’hui en tant que responsable du service hydraulique de la commune de Teva I Uta. Il nous en dira plus sur l’importance d’une ressource vitale, l’eau douce et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00