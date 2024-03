100% FENUA – Samedi 9 mars à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine de glisse.

Waaaaves vous propose de parler de l’art du tatouage avec un bodyboardeur, surfeur et tatoueur, Tshany Teissier. De ses inspirations à ses créations, il nous en dira plus sur cet attrait de la culture polynésienne. Nous irons ensuite avec Herehau Li, coach sportif pour une séance de sport adapté aux surfeurs et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00