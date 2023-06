100% FENUA – Samedi 17 juin à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Waaaaves vous propose une rencontre avec un chasseur d’images, Tamatoa Cowan. En quête des plus belles images depuis plus de 10 ans maintenant, il nous racontera ses débuts et ses plus belles expériences.

Nous irons ensuite à la rencontre de Clément Nouveau qui recycle des planches de surf cassées en meubles et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00