100% FENUA – Samedi 10 juin à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Waaaaves vous propose un épisode spécial sur un chef d’entreprise agricole, Philippe Cathelain. Passionné de nature et de surf, il nous en dira plus sur ses passions. Également président du syndicat polynésien du chanvre, il nous expliquera son combat pour la légalisation du cannabis thérapeutique, et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00