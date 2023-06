Waaaaves avec Paul Meneau

100% FENUA – Samedi 24 juin à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Au programme cette semaine, Waaaaves vous propose une rencontre avec un artiste, désigner et bodyboardeur, Paul Meneau. En plus de son travail dans l’une des plus grosses agences de communication de fenua, Paul a eu l’occasion de désigner la planche d’un champion du monde de bodyboard.

Nous ferons ensuite le point sur une nouvelle formation mise en place par l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie Française, celle de moniteur de surf et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00