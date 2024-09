Waaaaves avec l’humoriste Franjo

100% FENUA – Samedi 21 septembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Au programme cette semaine, Waaaaves vous propose épisode spécial avec l’humoriste Franjo qui est également un passionné de surf. Il a récemment fait une tournée en Polynésie Française et en a profité pour surfer au fenua. Il nous en dira plus sur son métier et sa passion pour le surf et sans oublier votre vidéo de la semaine.

Crédit Photo : KMH Media Production

