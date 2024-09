Waaaaves avec Kauli Vaast et Vahine Fierro

100% FENUA – Samedi 28 septembre à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Waaaaves.

Au programme cette semaine, Waaaaves vous propose un épisode spécial sur les surfeurs tahitiens qui ont participés aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Kauli Vaast et Vahine Fierro. A quelques temps du début de l’épreuve, ils étaient partis en surftrip aux Iles Sous-le-Vent pour s’entrainer et se ressourcer et sans oublier votre vidéo de la semaine.

Crédit Photo : KMH Media Production

WAAAAVES

Tous les samedis à partir de 19 h 00