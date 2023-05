100% FENUA – Samedi 6 mai à 19 h 00, Waaaaves vous propose de rencontrer Ariimoana David

Issu d’une famille de légende dans le surf polynésien, il prend dignement la succession de ses ainées. Connu pour son engagement dans les grosses vagues et aussi pour avoir remporté la compétition open de Rangiroa cette année, Ariimoana nous en dit plus sur lui-même, et sans oublier votre vidéo de la semaine.

WAAAAVES

Tous les samedis à 19 h 00