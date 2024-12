Votre soirée de Noël sur TNTV

PROGRAMMATION SPÉCIALE NOËL – Mercredi 25 décembre, passez une soirée de Noël magique sur TNTV.

19 h 25 : Hopper et le hamster des ténèbres

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite dans une aventure hilarante.



20 h 55 : cérémonie des illuminations de Noël à la Présidence de la Polynésie française

Revivez la cérémonie d’illumination des jardins de la Présidence. Donnée en présence de Moetai BROTHERSON, Président de la Polynésie française, la cérémonie sera ponctuée par des chants entonnés par des confessions religieuses et le Conservatoire artistique de la Polynésie française, Te Fare Upa Rau.

Très belle soirée de Noël sur TNTV !