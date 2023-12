Votre soirée de Noël sur TNTV

PROGRAMMATION SPÉCIALE NOËL – Lundi 25 décembre, passez une soirée de Noël magique sur TNTV.

19 h 25 : L’âge de Glace 3 – Le temps des dinosaures

Les héros de L’Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une maladresse de Sid le paresseux va les propulser au cœur d’un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures ! Ensemble, ils vont devoir se confronter à des habitants pour le moins hostiles et parfois farfelus.

21 h 00 : L’âge de Glace 4 – la dérive des continents

Scrat va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux…

Très belle soirée de Noël sur TNTV !