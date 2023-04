Vos débats avec les 3 partis qualifiés

EVENEMENT – Lundi 24 et mardi 25 avril à 19h20, TNTV vous propose deux débats de l’entre-deux-tours, le premier en français et le second en tahitien, avec les candidats des partis qualifiés pour le second tour des Territoriales.

Le dimanche 30 avril, nous serons appelés à voter pour le second tour des Territoriales 2023. A quelques jours du scrutin, les candidats ou porte-paroles des partis encore en lice seront sur le plateau de TNTV pour les débats de l’entre-deux-tours.

Lundi 24 avril à 19h20 : débat présenté en français par Mike Leyral

Mardi 25 avril à 19h20 : débat présenté en tahitien par Tiare Nui Pahuiri-Philippon

C’est l’heure du choix, le dernier grand débat avant le second tour. La dernière occasion de comparer les programmes des candidats qualifiés. Et de prévoir le bulletin à glisser dans l’urne, ce dimanche 30 avril. Voter pour une liste autonomiste, ou indépendantiste ? Accorder sa confiance au sortant, ou choisir le changement ?

Mike Leyral proposera aux têtes de listes qualifiées au second tour de débattre en français. Le lendemain, les candidats défendront leurs programmes en tahitien avec Tiare Nui Pahuiri-Philippon. A ne pas rater si vous voulez être bien informés avant de voter dimanche, pour l’avenir de la Polynésie. Les débats seront également diffusés en live-streaming sur TNTV.pf et en Live Facebook.

La rédaction de TNTV se mobilise également pour couvrir la campagne dans vos journaux, Te Ve’a à 18 h 00 et Le Journal à 18 h 30.

Vous pouvez également suivre toute l’actualité des élections territoriales 2023 sur la page spéciale du site de la chaîne : www.tntv.pf/territoriales/

