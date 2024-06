Vodafone Channel Race en direct et en exclusivité

100% FENUA – Le samedi 15 juin à 8 h 45, vivez au rythme de la 5e édition de la Vodafone Channel Race sur TNTV en direct à la télé, sur TNTV.pf et en Facebook Live.

Suivez en direct la 5ème édition de la Vodafone Channel Race. Il s’agit de la plus grande course V6 à changement du fenua. Pour l’édition 2024, les hommes devront parcourir 60 km avec un départ et une arrivée à Taaone en passant par Moorea et les femmes 34km.



Nouveauté cette année, une course dans la course avec King & Queen of the Dig, qui se déroulera en V1 aux alentours de la digue de la rade de Papeete.

La #TeamTNTV : un dispositif exceptionnel

Comme pour chaque grande course de va’a, TNTV déploiera des moyens techniques importants pour que tous les passionnés de va’a sur le fenua et dans le monde puissent suivre la course en direct. La Team TNTV sera au rendez-vous pour commenter en LIVE les courses ! Des images exceptionnelles de terre, de mer et du ciel via notre partenaire qui depuis son drone nous mettra à disposition des superbes images aériennes.