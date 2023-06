DIVERTISSEMENT – Vendredi 9 juin à 19 h 20, retrouvez Arthur pour une nouvelle enquête mystérieuse et totalement déjantée !

Tenez-vous prêts pour une nouvelle enquête totalement folle, pleine de nouveautés et de surprises ! Pour l’occasion, Arthur a convié quatre nouvelles personnalités à jouer les « profileurs » : Booder et Iris Mittenaere affronteront Marianne James et Chris Marques dans une compétition complètement déjantée. Leur mission : Démasquer les 80 nouveaux suspects qui vont se présenter face à eux ! Les profileurs devront deviner ce qui se cache derrière tous ces visages, trouver les passions ou talents cachés de tous ces suspects en se basant uniquement sur leurs apparences. Mais attention aux pièges et aux préjugés. Car, c’est bien connu, il faut se méfier des apparences ! Encore une fois, Visual Suspect permettra à toute la famille de jouer devant sa télé, dans une ambiance à mourir de rire ! Vous pourrez tous devenir des enquêteurs le temps d’une soirée et essayer de percer les secrets de nos suspects ! Alors êtes-vous prêt à relever le défi ? Trouverez-vous parmi ces suspects qui est : En couple ou frères et sœurs ? Qui est facteur ou stripteaseur ? Qui est diva ou casserole ? Qui porte une perruque ou pas ?

Visual suspect : méfiez-vous des apparences !

Vendredi 9 juin à 19 h 20