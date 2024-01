Vendredi à 20h50 : L’histoire secrète des Inconnus, le doc

DOCUMENTAIRE – Vendredi 26 janvier à 20 h 50, suivez la première demi-finale qui oppose Julien à Axel.

Il y a 40 ans exactement, en 1982, le grand public découvre 3 jeunes humoristes d’une vingtaine d’années. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ne sont pas encore les « Inconnus », mais au milieu d’une génération dorée de nouveaux venus, ils remportent déjà un succès considérable dans l’émission culte « Le Théâtre de Bouvard » et ses 15 millions de téléspectateurs quotidiens. Commence alors une aventure hors du commun. Aujourd’hui, et pour la toute première fois, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se réunissent pour raconter leur histoire. Les Inconnus préférés des Français ont accepté de se retrouver tous les 3 en week-end à la campagne et invitent les téléspectateurs à partager un moment privilégié en leur compagnie.

L’histoire secrète des Inconnus, le doc événement

Vendredi 26 janvier à 20 h 50