‘Utuafare : nouvelle saison, nouvelle formule, nouveaux horaires

100% FENUA – Le 13 janvier à 16 h 50, votre émission fait son retour sur l’antenne de TNTV avec de nouveaux horaires de diffusion : lundi au jeudi à 16h50 avec un best-of chaque vendredi à 16h45. Un nouveau rythme pour plus d’épisodes et davantage de temps pour explorer en profondeur les thématiques qui vous tiennent à cœur.

Réalisatrice et présentatrice de l’émission, Taïna Fabre nous en dit sur plus sur la nouvelle saison :

« ‘Utuāfare n’était pas initialement une émission réservée à la mère et à l’enfant. Ce sont les circonstances de ma grossesse qui ont fait que j’avais plus de sujets autour de ce thème. Je crée mes émissions en fonction de ce que je vis et de mes affinités du moment, ce qui me permet de m’impliquer totalement.

‘Utuāfare, qui signifie famille, foyer ou cellule familiale (ceux qui habitent la même maison), est une émission qui traite des sujets concernant la famille en général. Nous pourrons aborder des thèmes touchant les adolescents, les matahiapo, ou encore les parents. Et pas uniquement des sujets joyeux, il pourra y avoir des thèmes plus graves. Si la première semaine est consacrée à la maison de naissance Tumu Ora, la deuxième semaine concernera les assises de l’aides aux victimes et de la prévention de la délinquance. Je prévois également de parler d’allaitement, de logement ou encore des violences intrafamiliales à l’avenir. Nous aborderons vraiment ce qui peut toucher le quotidien des Polynésiens, tant les aspects positifs que négatifs.

Pour résumer, ‘Utuāfare est une émission consacrée à la famille, dont le but est d’informer et d’aider les personnes qui ne trouvent pas forcément de réponses à leurs questionnements sur des sujets du quotidien.

Pourquoi l’émission change-t-elle de format et de fréquence de diffusion ? Nous nous sommes rendu compte qu’il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la famille et que deux émissions par semaine n’étaient pas suffisantes. C’est pour cette raison qu’elle sera désormais « quasi » quotidienne. Nous passons de 2 à 4 émissions, avec un best of regroupant toutes les émissions du lundi au jeudi, le vendredi. Le format change également : il y aura plus de reportages tournés à l’extérieur et moins d’interviews en studio, car je ne suis plus enceinte et je peux désormais me déplacer. »

