‘Utuafare : l’Ordre de Malte

100% FENUA – Lundi 3 au jeudi 6 mars à 16h50, votre émission « Utuafare » vous propose une série d’émissions sur l’Ordre de Malte. Best-of le vendredi 7 mars à 11h45.

Lundi 3 mars : L’histoire de l’Ordre de Malte

Fondé il y a près de mille ans, l’Ordre de Malte a toujours œuvré pour les plus vulnérables. D’abord hospitaliers en Terre Sainte, ses membres ont étendu leur action à travers le monde, jusqu’en Polynésie. Une histoire qui fascine aujourd’hui. Mais l’Ordre de Malte, c’est aussi une présence essentielle auprès des malades dans les hôpitaux.

Mardi 4 mars : visite aux malades

Chaque semaine, des bénévoles rendent visite aux patients hospitalisés pour leur offrir écoute, réconfort et soutien, apportant un peu de chaleur humaine à ceux qui en ont besoin. Un engagement précieux qui illumine le quotidien des malades. Mais l’aide ne s’arrête pas là, elle se poursuit aussi auprès des personnes sans-abri.

Mercredi 5 mars : distribution de repas

Tous les mercredis, des bénévoles se réunissent pour préparer et distribuer des repas aux personnes en difficulté, offrant bien plus qu’un repas : un moment de partage et d’humanité. Un geste simple qui fait une grande différence pour ceux qui en ont besoin. Enfin, découvrons les actions menées pour les lépreux et comment chacun peut s’engager aux côtés de l’Ordre de Malte.

Jeudi 6 mars : aide aux lépreux & engagement bénévole

Prendre soin des plus vulnérables est une mission essentielle de l’Ordre de Malte. En Polynésie, des actions concrètes sont menées auprès des lépreux, et chacun peut contribuer en devenant bénévole.

Vendredi 7 mars : Best-Of





Présenté par Taïna Fabre.

‘Utuafare

Lundi au jeudi à 16h50 avec un best-of chaque vendredi à 16h45