‘Utuafare : les Assises de l’aide aux victimes et de la prévention de la délinquance

100% FENUA – Lundi 20 au jeudi 23 janvier à 16h50, votre émission « Utuafare » mettra en lumière les Assises de l’aide aux victimes et de la prévention de la délinquance. Best-of le vendredi 24 janvier à 11h45.

Aux côtés de ses invités – magistrats, représentants d’associations et professionnels des services sociaux – Taïna Fabre abordera des sujets essentiels : le déroulement des assises, les dispositifs d’aide aux victimes, l’assistance éducative et les enjeux de la parentalité. Ne manquez pas ce rendez-vous engagé, dédié au soutien et à la prévention pour nos familles.

Lundi 20 janvier :

Rencontre avec Tumata Helme de l’APAJ (Association Polyvalente d’Actions Judiciaires), qui détaille le déroulement des assises et nous présente les invités venus de métropole.

Mardi 21 janvier :

Entretien avec Sandrine Bonneton, pédopsychiatre, et Aude Cristau, magistrate, deux invitées de l’APAJ. Elles partagent des messages importants à destination des Polynésiens.

Mercredi 22 janvier :

Interview de Xavier Le Goff, coordinateur de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité, pour parler des dispositifs d’aide aux victimes.

Jeudi 23 janvier :

Dialogue avec Mélanie Tempia, juge des enfants au tribunal de Papeete, sur les sujets d’assistance éducative et de parentalité.

Un rendez-vous incontournable pour mieux comprendre et agir face aux enjeux de la prévention et du soutien aux victimes.

‘Utuafare

Lundi au jeudi à 16h50 avec un best-of chaque vendredi à 16h45