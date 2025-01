‘Utuafare : le centre Tū’ati Here

100% FENUA – Lundi 27 au jeudi 30 janvier à 16h50, votre émission « Utuafare » vous propose de découvrir le centre Tū’ati Here, un lieu dédié aux parents. Best-of le vendredi 31 janvier à 11h45.

L’arrivée de bébé peut être un sacré bouleversement et le besoin de partager, de s’informer mais aussi de prendre soin de soi, de son couple et de mieux appréhender la vie avec bébé se faire ressentir. Depuis peu, un lieu dédié aux parents ou futurs parents à ouvert ses portes pour répondre à certaines de leurs attentent : le centre Tū’ati Here.

Lundi 27 janvier :

Découvrez Tū’ati Here, un centre dédié au soutien et à l’accompagnement. Une première rencontre pour mieux comprendre ses missions, ses valeurs et les services qu’il propose à la communauté.

Mardi 28 janvier :

Lorsque les futurs parents ne peuvent compter sur la proximité de leurs familles pour les soutenir durant la grossesse et après l’arrivée de bébé, ils peuvent se sentir démunis. Certaines futures mamans, en particulier, peuvent ressentir une grande solitude. C’est là qu’interviennent les doulas. Présentes également en Polynésie, elles offrent un accompagnement précieux. Marine, du centre Tuati Here, nous explique aujourd’hui comment se déroule le suivi d’une grossesse et le post-accouchement avec une doula.

Mercredi 29 janvier :

Le portage bébé et du bain thérapeutique. L’un facilite la vie des mamans, l’autres est un moment de libération pour bébé et de connexion avec maman. Marine nous explique et les mamans témoignent.

Jeudi 30 janvier :

Le bain thérapeutique : un petit moment de douceur avec Enzo et sa maman.

‘Utuafare

Lundi au jeudi à 16h50 avec un best-of chaque vendredi à 16h45