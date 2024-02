‘Utuafare : l’accompagnement de l’enfant en conscience avec Maite Mai

100% FENUA – Mercredi 14 février à 17 h 45, retrouvez Taïna Fabre pour un nouveau numéro de ‘Utuafare, l’émission qui s’adresse aux parents.

Ce mercredi, Taïna Fabre recevra Maite Mai. Elle viendra nous parler de l’accompagnement de l’enfant en conscience. Une méthode d’éducation où l’amour et la patience priment.

Deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi à 17h45, des professionnels de la santé et de l’éducation entre autres, des coachs et consultants viendront nous conseiller et nous éclairer sur les petites ou grandes questions que nous pouvons nous poser au quotidien, comme par exemple, sur la grossesse, la maternité, la santé du nourrisson, en passant par l’éducation des petits et grands, mais aussi sur des points concernant la famille en générale et tous ses membres. UTUAFARE c’est votre moment.

‘Utuafare

Mercredi et vendredi à 17 h 45