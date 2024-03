‘Utuafare : 1e édition spéciale avec Thomas D’Ansembourg

100% FENUA – Mercredi 20 mars à 19h20 Taïna Fabre, dirigera 3 éditions spéciales en compagnie du psychothérapeute Thomas D’Ansembourg. 1er volet : le travail sur soi

L’animatrice de l’émission « Utuafare », Taïna Fabre, dirigera 3 éditions spéciales en compagnie du psychothérapeute Thomas D’Ansembourg. Ce dernier est un conférencier renommé dans le domaine de la communication non violente, et il est venu au Fenua pour dispenser des conférences ainsi que des formations. Taïna Fabre nous en dit plus sur la naissance du projet. « Les thématiques qu’il traite sont celles que je veux aborder dans ‘Utuafare. De plus, c’est une personnalité que j’admire et que je suis sur les réseaux sociaux. Donc j’ai été tout de suite intéressée. J’ai proposé à la direction de l’inviter en plateau et c’est ainsi que l’émission a vu le jour ». Le thème central de ces émissions est axé sur la manière d’établir un climat de paix au sein des couples et des familles. « Dans le premier volet, nous allons aborder le travail sur soi. Thomas d’Ansembourg nous expliquera sa vision et nous donnera quelques clés pour apprendre à avoir un regard positif sur notre vie. »