Unstoppable, votre film de dimanche

FILM – Dimanche 19 novembre à 19 h 35, séance cinéma sur TNTV avec le film Unstoppable.

En Pennsylvanie, Frank Barnes, un conducteur de train proche de la retraite, et Will Colson, un jeune ingénieur, vont devoir s’associer au péril de leurs vies pour tenter d’arrêter le train fret AWVR 777 (Allegheny West Virginia Railroad) qui transporte des marchandises dangereuses. Ce train fou menace en effet de dérailler et de dévaster toute une région, notamment une grande ville où vivent plusieurs milliers d’habitants et où se trouve un grand viaduc en courbe : Stanton. Ils ont 100 minutes pour trouver une solution et reprendre les commandes du triple 7.

Film d’action américain produit et réalisé par Tony Scott, sorti en 2010. Il s’agit du dernier long-métrage du réalisateur, décédé en 2012. Le film est inspiré d’une histoire vraie sur l’incident du CSX 8888, le 15 mai 2001 dans l’Ohio, un train est « laissé » sans conducteur.

Unstoppable (A fond de train)

Dimanche 19 novembre à 19 h 35