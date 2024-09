Unforgettable, votre série ‘api du mercredi soir

SERIE – Mercredi 11 septembre à 19 h 55, suivez les enquêtes de Carrie Wells, une inspectrice de police qui possède une mémoire extraordinaire avec votre nouvelle série « Unforgettable ». Les deux premiers épisodes.

Episode 1 : La mémoire dans la peau

Carrie Wells (Poppy Montgomery), une ancienne inspectrice de police, possède une mémoire hors du commun. Elle se souvient de chaque lieu qu’elle a visité, de chaque conversation, de chaque moment heureux ou malheureux. Seuls les détails du jour où sa soeur a été tuée, plusieurs années auparavant, ont été effacés de sa mémoire. Depuis ce jour terrible, elle a tourné une page de sa vie et travaille à présent dans une maison de retraite. Mais un jour, elle croise son ancien collègue et petit ami, l’inspecteur Al Burns. Carrie décide alors de recommencer à travailler dans la police pour aider à la résolution d’enquêtes, grâce à ses facultés exceptionnelles…

Souvenirs d’enfants

Alors qu’elle fait du bénévolat au foyer pour personnes âgées où réside sa mère, Carrie est appelée au domicile de deux victimes de meurtre, Joel et Ann Seiferth, respectivement propriétaire d’une chaîne de gymnases et anesthésiste. Rejoignant Al Burns et son équipe d’enquêteurs de la brigade criminelle, elle découvre, caché dans la maison, le fils traumatisé des Seiferth, Max, âgé de 7 ans. Pendant que les inspecteurs cherchent à identifier les personnes qui pourraient avoir eu des raisons de tuer les Seiferth, Carrie essaie d’utiliser le traumatisme qu’elle a elle-même subi dans son enfance pour réussir à établir un dialogue avec Max…