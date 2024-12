Unforgettable : deux nouveaux épisodes

SERIE – Mercredi 18 décembre à 20 h 20, suivez les enquêtes de Carrie Wells, une inspectrice de police qui possède une mémoire extraordinaire avec votre série « Unforgettable ».

Une ennemie à sa hauteur

Carrie et Al enquêtent sur le meurtre de Scott Dirkson, un homme d’affaires dont le corps sans vie a été retrouvé dans la chambre d’un hôtel situé dans un quartier huppé. Les deux limiers ne tardent pas à découvrir que son décès est en fait un dommage collatéral. Un plus ample complot se trame, visant le docteur Okoro Dimka, un activiste africain militant pour la paix, en visite à New York pour donner une conférence. Le «Alpha Five», un dangereux groupe paramilitaire, avec à sa solde une tueuse à gages du nom de Jackie Mikhailova, a été chargé d’éliminer le diplomate. Carrie et Al doivent limiter les dégâts et l’arrêter avant qu’elle ne parvienne à ses fins

Jeu de mémoire

Carrie et Jay enquêtent sur la mort mystérieuse d’un homme qui serait tombé de la terrasse de son appartement. En examinant la victime, Carrie reconnaît immédiatement le docteur Eugene Lustig, un éminent professeur d’université qui a autrefois réalisé une étude sur les dons de mémoire de Carrie. Dès lors, elle réalise que pour résoudre cette affaire, elle doit retrouver des personnes possédant le même don qu’elle, susceptibles d’avoir été en contact avec Lustig, et peut-être même de connaître les raisons de sa mort. Car elle en est convaincue, il ne s’agit pas d’un accident, ni d’un suicide