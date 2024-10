Unforgettable : deux nouveaux épisodes

SERIE – Mercredi 22 octobre à 20 h 00, suivez les enquêtes de Carrie Wells, une inspectrice de police qui possède une mémoire extraordinaire avec votre série « Unforgettable ».

Frères d’infortune

Miles Novak, un étudiant en génie mécanique, est retrouvé mort dans l’internat du campus. Il aurait été torturé et l’enquête se dirige vers la fraternité Omega Rho, une association d’étudiants dirigée par Colin Marsh. Miles était un jeune homme passionné d’informatique, orphelin et solitaire, qui avait du mal à s’intégrer au milieu des jeunes arrogants et fortunés du campus. Son ordinateur portable a disparu et Tanya décrypte un fichier vidéo témoignant de séances de bizutage musclées. Colin est soupçonné de l’avoir tué pour empêcher de dénoncer ces pratiques illégales. Carrie reçoit des fleurs de la part de Steve Cioffi mais préfère le cacher au reste de son équipe.

Appels personnels

Un mystérieux inconnu appelle Carrie au poste de police pour lui annoncer qu’il a tué quelqu’un la veille et qu’il va recommencer dans quinze minutes. Il s’ensuit une véritable chasse à l’homme dans laquelle Carrie est au cœur de l’action. Al se montre très inquiet pour la sécurité de sa partenaire. Mais alors que le présumé coupable est abattu et que l’enquête semble bouclée, un nouvel évènement surgit.