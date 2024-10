Unforgettable : deux nouveaux épisodes

SERIE – Mercredi 16 octobre à 20 h 00, suivez les enquêtes de Carrie Wells, une inspectrice de police qui possède une mémoire extraordinaire avec votre série « Unforgettable ».

Trajectoires brisées

Peter Suderman, un célèbre chasseur de fantômes, est assassiné. Carrie et Al se rendent bientôt compte que sa mort est liée à une terrifiante découverte qu’il avait faite quelque temps plus tôt, alors qu’une mission lui avait été confiée. Le tandem d’enquêteurs remonte une première piste en s’intéressant au couple qui a embauché le chasseur de fantômes tué. La femme se plaignait d’entendre des voix provenant du sous-sol. Pourquoi cette dernière pense-t-elle qu’un fantôme hante absolument cette cave ? Carrie et Al fouillent dans leur passé. Ils font à leur tour une surprenante découverte concernant le couple. Celui-ci cache un drame. L’équipe de police reste vigilante…

Jeu de construction

Chris Feeney, un jeune ouvrier en bâtiment, est assassiné une nuit sur un chantier. L’équipe d’Al arrive sur place et découvre que Chris a succombé à un violent choc à la tête. Carrie et Al se rendent chez les parents du garçon, qui leur apprennent qu’il a quitté la faculté afin de subvenir aux besoins de sa famille. Le père est en effet en fauteuil roulant suite à un accident…