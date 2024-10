Unforgettable : deux nouveaux épisodes

SERIE – Mercredi 9 octobre à 20 h 00, suivez les enquêtes de Carrie Wells, une inspectrice de police qui possède une mémoire extraordinaire avec votre série « Unforgettable ».

Une jeune fille sans histoire

Al et Carrie enquêtent sur la mort d’une jeune fille. Même si les premiers éléments laissent penser à un suicide, il s’agit d’un meurtre. L’adolescente ne semblait pourtant avoir aucun ennemi. Dans le journal intime de la victime, la police découvre qu’après une histoire avec un professeur, elle a demandé de l’argent à sa meilleure amie pour un avortement. L’enseignant est soupçonné par Al et Carrie. Pendant ce temps, Carrie fait appel à sa tante Edie, avec laquelle elle n’avait plus aucun contact, pour l’aider à retrouver l’assassin de sa soeur. Elle comprend en la retrouvant que sa tante est terrifiée à l’idée de revoir sa mère par peur de souffrir à son tour de démence…



Trajectoires brisées

Alors qu’ils sont sur une scène de crime située en pleine rue, Al et Carrie sont témoins d’un second meurtre. Ils doivent alors déterminer si ce crime est lié au premier et identifier le coupable parmi la centaine de badauds présents. Ils multiplient les interrogatoires, mais leur tâche semble sans fin. Ils espèrent tomber sur un indice qui leu ferait gagner du temps…