Unforgettable : deux nouveaux épisodes

SERIE – Mercredi 25 septembre à 20 h 00, suivez les enquêtes de Carrie Wells, une inspectrice de police qui possède une mémoire extraordinaire avec votre série « Unforgettable ».

Le côté obscur

L’ancien partenaire et mentor d’Al est abattu lors d’une fête organisée par la police de New York. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que cet homme, très respecté parmi les officiers, était probablement corrompu. L’émotion gagne la police à l’annonce de cette nouvelle. De son côté, Carrie cherche la meilleure façon de soutenir son ami, tout en évitant de trop s’impliquer émotionnellement. Elle désire travailler sans idées préconçues, mais les relations se compliquent entre elle, Elaine et Al. Ce dernier se confie à la jeune femme sur son amitié avec Al. Il se sent proche de Carrie, qui a connu son père policier…

Un univers impitoyable

Alison comptait apparemment des centaines d’amis dans toutes les fêtes et sur les pistes de danses de nombreuses boîtes de nuit de Manhattan où la belle passait son temps. Pourtant, sa soudaine disparition ne semble pas laisser un grand vide. Personne ne savait très bien qui elle était, ni d’où elle venait. Pas plus son fournisseur de drogues que son petit ami, obsédé par lui-même, ou que son agent. Carrie en vient à suspecter la disparue d’avoir vécu sous une identité d’emprunt et se demande si elle n’a pas affaire à une supercherie dont la finalité artistique cacherait de plus troubles intentions…