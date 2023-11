Une île un artiste : HTJ, Tahiti

100% FENUA – Jeudi 16 novembre à 19 h 20, la série « Une île, un artiste » vous propose un documentaire inédit sur l’artiste HTJ.

Il est l’une des signatures incontournables du paysage artistique polynésien de ces dernières décennies. Créateur multifacette, il a surtout marqué les esprits en développant un concept aussi fun qu’original sur le Fenua. Ses fameuses planches de surf customisées, sont devenues emblématiques.

A chaque épisode de la série documentaire, le fil conducteur est une œuvre que l’artiste réalise tout au long du film. Nous le suivons donc dans la recherche de matériaux mais aussi d’inspirations, de moments de quête, de beauté́… ou de réflexion. Puis viennent les étapes de la fabrication pour passer de l’esquisse à l’œuvre, pendant lesquelles chaque artiste nous raconte son île, nous emmenant dans des lieux symboliques et à la rencontre de personnes qui lui sont chères.



Prendre un instantané des îles : les explorer à travers les mains, la tête et le cœur des artistes et comprendre comment on y vit aujourd’hui, c’est le programme que propose « Une Île, Un Artiste ».



Archipel Production

Une île un artiste

Jeudi 16 novembre à 19 h 20