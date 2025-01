Underground : votre série ‘api

SERIE – Vendredi 24 janvier à 19 h 20, découvrez « Underground » une série dramatique américaine qui suit un groupe d’esclaves en fuite cherchant la liberté



Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, un groupe d’esclaves d’une plantation en Géorgie planifie une audacieuse évasion vers la liberté en empruntant le légendaire chemin de fer clandestin. Guidés par Noah, un esclave déterminé, et aidés par des abolitionnistes risquant leur vie, ils doivent déjouer les chasseurs de primes et les dangers d’un pays profondément divisé. Entre tension, espoir et lutte pour la survie, Underground raconte l’histoire de ces héros méconnus qui ont défié un système oppressif pour réclamer leur liberté.

La carte de la liberté

Dans l’espoir de trouver la liberté malgré la perspective d’un avenir peu glorieux, un groupe d’esclaves d’une plantation de Géorgie, emmené par Noah, un habile forgeron, fait preuve d’ingéniosité, de courage et de persévérance pour tenter la plus grande évasion de l’histoire. Leurs rêves d’émancipation se réaliseront-ils ? Leur liberté se trouve à près de 1000 kilomètres. Une distance énorme à parcourir avec des chances de succès très minces et de nombreux dangers et obstacles sur leur chemin…

Fuir vers le nord

Les esclaves autour de Noah tentent de décrypter la fameuse carte et organisent leur fuite. Il faut en particulier trouver une arme et des lettres d’affranchissement. Le bal de la plantation Shaw offre une opportunité qu’ils vont tenter de saisir. Reste à s’emparer de papier, de plumes et du sceau du maître. Les femmes sont sollicitées et des discussions s’engagent sur la confiance que l’on peut faire à l’un ou l’autre. Tom Macon, quant à lui, a décidé de devenir sénateur et commence à réunir des fonds et des soutiens pour sa campagne, parmi ses pairs, propriétaires de plantations et d’esclaves…