Underground : votre série ‘api

SERIE – Vendredi 31 janvier à 19 h 20, découvrez « Underground » une série dramatique américaine qui suit un groupe d’esclaves en fuite cherchant la liberté



Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, un groupe d’esclaves d’une plantation en Géorgie planifie une audacieuse évasion vers la liberté en empruntant le légendaire chemin de fer clandestin. Guidés par Noah, un esclave déterminé, et aidés par des abolitionnistes risquant leur vie, ils doivent déjouer les chasseurs de primes et les dangers d’un pays profondément divisé. Entre tension, espoir et lutte pour la survie, Underground raconte l’histoire de ces héros méconnus qui ont défié un système oppressif pour réclamer leur liberté.

Le sceau du maître

Les préparatifs de l’évasion continuent et Noah cherche à mettre au point avec Sam un système qui leur permettra de fuir en passant sous le pont qui est à la sortie du domaine. Mais le plus difficile, avant de pouvoir partir, sera de voler le sceau du maître qui se trouve dans son bureau afin d’apposer l’indispensable cachet sur les lettres d’affranchissement

Les fugitifs

Quand le matin Cato découvre Bill agonisant dans sa maison, c’est l’émoi dans la plantation. Après avoir constaté que Noah manquait à l’appel, Tom ordonne de fermer le domaine et que tous les esclaves soient surveillés de près. Mais Bill réussi à faire comprendre au maître que c’est Rosalee qui l’a agressé. Les chasseurs d’esclaves sont alors lancés à la poursuite des deux fuyards. Clyde a amené deux fugitifs chez Elizabeth et John mais l’un d’eux croit reconnaître en l’avocat, l’homme qui a vendu sa femme plusieurs années plus tôt. Se croyant arrivé chez des esclavagistes il est prêt à user d’humiliations et de violence pour savoir ce qu’elle est devenue