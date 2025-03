Underground : nouvel épisode

SERIE – Vendredi 21 mars à 19 h 20, suivez un nouvel épisode de votre série.



Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, un groupe d’esclaves d’une plantation en Géorgie planifie une audacieuse évasion vers la liberté en empruntant le légendaire chemin de fer clandestin. Guidés par Noah, un esclave déterminé, et aidés par des abolitionnistes risquant leur vie, ils doivent déjouer les chasseurs de primes et les dangers d’un pays profondément divisé. Entre tension, espoir et lutte pour la survie, Underground raconte l’histoire de ces héros méconnus qui ont défié un système oppressif pour réclamer leur liberté.



A bout de force

Rosalee a été capturée par les hommes de Jeremiah Johnson et par August, qui confie la garde de la jeune femme à son fils. Pendant que Rosalee est prisonnière de leurs poursuivants, l’herbe du diable qu’elle avait cachée dans la robe de femme blanche volée précédemment, est brûlée avec le vêtement et dégage des effluves qui font amener August, Ben et elle-même à délirer.