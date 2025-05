Underground : nouvel épisode de votre série

SERIE – Vendredi 30 mai à 19 h 30, suivez un nouvel épisode de votre série.



Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, un groupe d’esclaves d’une plantation en Géorgie planifie une audacieuse évasion vers la liberté en empruntant le légendaire chemin de fer clandestin. Guidés par Noah, un esclave déterminé, et aidés par des abolitionnistes risquant leur vie, ils doivent déjouer les chasseurs de primes et les dangers d’un pays profondément divisé. Entre tension, espoir et lutte pour la survie, Underground raconte l’histoire de ces héros méconnus qui ont défié un système oppressif pour réclamer leur liberté.



Confrontation

Cato est de retour de Londres. La situation a beaucoup évolué en son absence. Néanmoins, il se montre parfaitement décidé à profiter de son statut d’homme libre pour faire avancer les choses aux Etats-Unis. Pourtant, lorsqu’il reprend contact avec Noah, les deux hommes en viennent à douter de la pertinence de leurs décisions. De son côté, Elizabeth observe que le mouvement abolitionniste se durcit considérablement. Toute possibilité de dialogue semble s’éloigner.