Underground : nouvel épisode de votre série

Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, un groupe d’esclaves d’une plantation en Géorgie planifie une audacieuse évasion vers la liberté en empruntant le légendaire chemin de fer clandestin. Guidés par Noah, un esclave déterminé, et aidés par des abolitionnistes risquant leur vie, ils doivent déjouer les chasseurs de primes et les dangers d’un pays profondément divisé. Entre tension, espoir et lutte pour la survie, Underground raconte l’histoire de ces héros méconnus qui ont défié un système oppressif pour réclamer leur liberté.



Telle mère telle fille

Blessée et enceinte, Rosalee tente d’échapper à l’impitoyable Patty Cannon. De son côté, Ernestine ne sait plus comment faire pour que les péchés du passé soient expiés une bonne fois pour toutes. Parallèlement, Elden Donahue parvient à avoir un entretien des plus sérieux avec Patty. Leurs objectifs respectifs pourront-ils converger jusqu’à faire évoluer leur relation ? Parce que la grossesse de Rosalee ne bénéficie d’aucun répit, une sage-femme doit rapidement être consultée.