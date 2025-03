Underground : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 07 mars à 19 h 20, suivez 2 nouveaux épisodes de votre série



Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, un groupe d’esclaves d’une plantation en Géorgie planifie une audacieuse évasion vers la liberté en empruntant le légendaire chemin de fer clandestin. Guidés par Noah, un esclave déterminé, et aidés par des abolitionnistes risquant leur vie, ils doivent déjouer les chasseurs de primes et les dangers d’un pays profondément divisé. Entre tension, espoir et lutte pour la survie, Underground raconte l’histoire de ces héros méconnus qui ont défié un système oppressif pour réclamer leur liberté.



Propriétaire de père en fils

Ernestine donne toutes les recommandations qui s’imposent à son jeune fils James qui va devoir ramasser le coton avec son grand frère Sam. Puis, c’est le dur travail dans les champs, la pesée sous l’oeil de Bill, le contremaître. Sam est fouetté à la place de James, à qui il a voulu éviter la punition. Le jeune garçon va devoir s’endurcir. August et Ben arrivent à l’hôpital psychiatrique dont s’est évadée, Charlotte, la mère de l’enfant. Là, ils découvrent tout ce qu’elle a subi et, en voyant les murs couverts de graffitis de sa chambre, Ben devine l’endroit où elle a dû s’enfuir. Père et fils se rendent dans la forêt où ils la retrouvent et la ramènent à l’hôpital.



Jeu de dupes

Noah est en mauvaise posture, et Rosalee et Cato se font passer pour des noirs libres afin d’entrer chez le docteur de Pappy Jack pour prendre de quoi soigner Noah. Mais le shérif et frère du docteur n’est pas dupe. August rejoint Jérémiah et ils reprennent ensemble la traque des fugitifs, ils ont une piste sérieuse. Tom doit être nommé sénateur. John et Willowset confrontent leurs opinions.

