Uncharted, dimanche à 19 h 30

FILM – Dimanche 8 décembre à 19 h 30, suivez Nathan Drake et Sully dans une quête mondiale pour le trésor de Magellan, mêlant action, énigmes et trahisons.

Film avec Tom Holland / Mark Wahlberg / Sophie Taylor Ali

Uncharted est un film d’aventure inspiré de la célèbre série de jeux vidéo. Il suit Nathan Drake (Tom Holland), un jeune aventurier charismatique, recruté par le chasseur de trésors expérimenté Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg). Ensemble, ils partent à la recherche du légendaire trésor de Magellan, disparu depuis 500 ans, tout en tentant de devancer un impitoyable rival, Moncada (Antonio Banderas), qui revendique la fortune comme héritage familial. Le duo se retrouve embarqué dans une quête à travers le monde, mêlant énigmes, action explosive, et trahisons, tout en dévoilant les origines de la relation entre Nathan et Sully, dans un récit rempli de suspense et d’humour.





Uncharted

Dimanche 8 décembre à 19 h 3 0