EVENEMENT – Lundi 4 décembre à 19 h 30, TNTV vous propose une nouvelle soirée spéciale sur la lutte contre l’inceste avec le documentaire « Un silence si bruyant » realisé par Emmanuel Béart et Anastasia Mikova

En France, 1 adulte sur 10 dit avoir été victime d’inceste dans sa jeunesse. À travers ce documentaire d’une heure et demi, Emmanuelle Béart souhaite lever le voile sur l’inceste. En sortant du silence, l’actrice, accompagnée d’Anastasia Mikova, réalisatrice, confronte sa réalité à celle des autres. Victime d’inceste dans sa jeunesse, son objectif est de faire un film sur les ravages de l’inceste au fil du temps, et de mettre des mots sur le combat des victimes, face à leur entourage, face à la justice, face au mutisme de la société, pour avancer et pouvoir se reconstruire. C’est la première fois qu’Emmanuelle Béart prend la parole sur son histoire. Elle souhaite prendre part à ce combat pour faire entendre la parole des victimes, pour que le public comprenne la violence de ce qu’elles vivent, mais avant tout pour inciter la société tout entière à mieux protéger les victimes…