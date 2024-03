Un grand mauruuru pour votre soutien !

Du 6 au 25 février vous avez été nombreux à suivre la coupe du monde et l’aventure des Tiki Toa en direct sur la chaine du fenua et ses réseaux sociaux. Mauruuru !

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux qui nous ont suivi lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer. Votre soutien inconditionnel envers les Tiki Toa a été une source d’inspiration pour toute l’équipe de TNTV. Pendant près de trois semaines , nous nous sommes efforcés de vous offrir une couverture riche en émotions, vous permettant de vivre les meilleurs moments de la compétition. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, nous étions là, au plus près de l’équipe, pour vous transmettre toute l’intensité de l’événement.

Grâce à votre fidélité, notre site a enregistré plus de 26 000 vues pour les matchs en direct et les replays. Votre enthousiasme a également permis à notre couverture médiatique d’atteindre un impressionnant total de 2,4 millions de personnes. Sur les réseaux sociaux, vos interactions ont été remarquables, avec plus de 700 000 vues, 7000 commentaires et 60 000 réactions.

Ces chiffres sont bien plus que de simples statistiques. Ils représentent le lien indéfectible qui unit les Tiki Toa à la population. Chaque vue, chaque commentaire, chaque réaction a renforcé la détermination de notre équipe à vous faire vivre au plus proche l’aventure des Tiki Toa et leur fierté à représenter notre fenua sur la scène internationale.

Ainsi, au nom de toute l’équipe de TNTV, nous tenons à vous adresser un grand mauruuru. Votre passion et votre soutien ont été notre moteur tout au long de cette aventure. Encore une fois, mauruuru du fond du cœur pour votre indéfectible soutien.

Mauruuru