DOCUMENTAIRE – Mercredi 20 décembre à 19 h 30, suivez l’aventure de Philippe Etchebest aux Marquises.

En avril 2023, Phillipe Etchebest le chef cuisinier et animateur des émissions Top Chef, Cauchemar en cuisine s’est envolé pour les Marquises pour tourner le premier volet de son nouveau projet « Un chef au bout du monde ». Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, le chef est en quête d’autres saveurs, d’autres produits et surtout, d’autres cultures. Pour sa première aventure, Philippe Etchebest a choisi les Marquises. A la pêche de bonites en pleine mer, à la chasse de moutons sauvages ou encore en pleine construction d’un four traditionnel en pleine terre… Un voyage initiatique de 52 minutes à voir absolument sur TNTV.

©Bonne pioche

Un chef au bout du monde

Mercredi 20 décembre à 19 h 25