Un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest – au Japon

DOCUMENTAIRE – Vendredi 2 août à 19 h 15, suivez l’aventure de Philippe Etchebest au Japon.

Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, le chef Philippe Etchebest part découvrir d’autres saveurs, d’autres produits. Et surtout, d’autres cultures. Pour cette nouvelle aventure, le chef se retrouve au Japon. La gastronomie nippone est un art qui nourrit tout à la fois le corps et l’esprit. Pour le chef, elle est l’école de la rigueur. Tout y est question de simplicité, de délicatesse et d’harmonie. Pour entrer dans cet empire des sens, Philippe Etchebest va approcher et nourrir des colosses, découvrir un orfèvre du sucré, goûter à la véritable saveur d’une sauce devenue universelle, à celle d’un plat devenu le symbole de l’empire du Soleil Levant et même trouver de la spiritualité là où il ne l’attendait pas… Un voyage profondément inspirant qui laissera sans aucun doute une trace dans sa cuisine.

©Bonne pioche

Un chef au bout du monde

