Un an de mandature : un remaniement, puis le Président face à la population

DIRECT – Lundi 3 juin, le Président Moetai Brotherson présentera son nouveau gouvernement à partir de 8h00, puis répondra aux questions de la population et des internautes en soirée à partir de 19h25. A suivre en direct TV & WEB sur TNTV.

Lundi 3 juin à 8 h en direct TV & Web : conférence de presse du Président Moetai Brotherson

Après un an au pouvoir, Moetai Brotherson remanie son gouvernement. Il annoncera sa nouvelle composition, avec des sortants, des entrants et des changements de portefeuilles, ce lundi à 8 heures. Tahiti Nui Télévision vous proposera une édition spéciale depuis la Présidence, présentée en français par Mike Leyral et en tahitien par Tiare Nui Pahuiri-Philippon.

Lundi 3 juin à 19 h 25 en direct TV & Web : Un an de mandature, le Président face à la population

Le Président s’adressera directement à la population pour répondre aux questions, évoquer les réalisations, les défis et les projets de son gouvernement au cours de cette première année. TNTV retransmettra cet échange en direct en télévision, sur son site internet et sa page Facebook, où les internautes pourront également poser leurs questions. Il sera animé par Tiare Nui Pahuiri-Philippon et Mike Leyral, accompagnés de personnes issues de tous les milieux : elles pourront interpeller le Président sur les sujets qui les touchent.