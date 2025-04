100% FENUA – Jeudi 17 avril à 19 h 25, Tū’ati paroles croisées revient avec un nouveau débat présenté en reo tahiti par Heimanu MANUTAHI et Juliano TAUTU, diffusé en direct télé et web sur le site internet et la page facebook de la chaîne.

Tā tātou mātutura’a mana’o « TŪ’ATI Paroles croisées » rautīhia nā roto i te reo tahiti e Heimanu MANUTAHI ’e Juliano TAUTU. ’Ia au i te mau nūmera i pūharahia e te ’āmuitahiraa o te mau ’oire. I ni’a i nā 48 rahira’a ’oire i Pōrīnetia nei, 36 rahira’a tei patu i tā rātou iho Mēnema , e 31 ’oire , ’ua hau i te 20 matahiti te patura’ahia tā rātou mēnema. I teie mahana ’ua api roa te fenua.



E tītauhia e ’imi i te mau rāve’a, tē vai ra te ’oire tei patu i te mau pa’epa’e ’āfata tīmā nō te vaira’a i

te tino pohe. E nava’i ānei nō te mau tau i muri nei ?. Nō reira, te ui ra te mana’o ē : ’Aita ānei i tae i

te tau e ha’amau i te hō’ē vāhi tānīnāra’a ’aore rā fa’arehura’a ta’ata ? Pāhonora’a i roto i tā tātou

mātutura’a mana’o “ TŪ’ATI Paroles croisées ” ha’apūrorohia i te pō mahana maha 17 nō ’ēperēra i

te hora 7 ma’iri 25 miniti i ni’a ia Tahiti Nui Télévision.

Tū’ati paroles croisées : Te Tānīnāra’a ’aore rā te Fa’arehura’a ta’ata

