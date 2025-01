100% FENUA – Jeudi 23 janvier à 19 h 20, Tū’ati paroles croisées revient en ce début d’année avec un nouveau débat présenté en reo tahiti par Heimanu MANUTAHI et Juliano TAUTU, diffusé en direct télé et web sur le site internet et la page facebook de la chaîne.

E hia matutura’a mana’o ’o tei ravehia i ni’a i te Reo Tahiti … ’A tae mai i teie mahana te ‘ite nei tātou ’e te topatopa noa atu ra te fāito o tō tāua nūna’a e fa’a’ohipa ra i te reo … Te ti’aturira’a : ’ia mau te feiā ‘āpī i tōna reo … Noa atu te hape ra : te mea faufa’a ia parau i te reo. ’Ia rave ato’a ra te metua i tāna tūha’a. E mai te mea e’ita tātou e ’imi i te mau rāve’a ato’a nō te fa’aora i teie reo : i roto noa i te hō’ē ārea 10 matahiti : e mōrohi te reo. Te tumu parau ia ’o tā tātou e tuatāpapa mai i roto i teie matutura’a mana’o TŪ’ATI i te 23 nō te tēnuare i te hora 7 i te pō 20 minuti i ni’a i tā tātou nei ’āfata teata ia Tahiti Nui Télévision.

Tū’ati paroles croisées : Te Reo Tahiti ’e te feiā ’āpī

Jeudi 23 janvier à 19 h 20, en direct TV & WEB