100% FENUA – Jeudi 12 septembre à 19 h 25, TNTV lance une nouvelle émission débat mensuelle, intitulée « Tū’ati paroles croisées », qui remplace le débat et A tau’aparau ana’e. Diffusé en direct TV & WEB, le premier numéro aura pour thème « Polynésiens en détresse, pauvre Fenua ».

Présentée en français ou en tahitien, « Tū’ati paroles croisées » est un espace d’échanges d’idées, sur des thématiques touchant la société et la vie en Polynésie.

La première émission aura pour thème « Polynésiens en détresse, pauvre Fenua » et sera diffusée en direct à la télé, sur le site internet et la page facebook de la chaîne. En ouverture de l’émission, TNTV diffusera un court-métrage intitulé « Hana », produit par Silvio Cicéro et écrit par Thierry Thuillier, une fiction basée sur des faits réels.

Plus de 20% des ménages polynésiens vivent sous le seuil de pauvreté, selon la dernière enquête de l’ISPF relative au budget des familles, réalisée en 2015. Avec des prix nettement plus élevés au fenua qu’en France Métropolitaine, la Polynésie fait aussi partie des territoires d’Outre-mer, concentrant le plus d’inégalités de revenus. La lutte contre les diverses formes de précarité est-elle réellement une priorité pour les pouvoirs publics ? Athéna Millecam, Mike Leyral et leurs invités tenteront d’établir le diagnostic d’un pays où la pauvreté a plusieurs visages, à plusieurs étages.

Tū’ati paroles croisées : Polynésiens en détresse, pauvre Fenua

Jeudi 12 septembre à 19 h 25, en direct TV & WEB