100% FENUA – Jeudi 27 février à 19 h 25, Tū’ati paroles croisées revient avec un nouveau débat présenté en reo tahiti par Heimanu MANUTAHI et Juliano TAUTU, diffusé en direct télé et web sur le site internet et la page facebook de la chaîne.

Nō teie ’āva’e fepuare tā ’outou fa’anahora’a Tū’ati rautīhia e Heimanu MANUTAHI ’e Juliano TAUTU. Te arata’ira’a i te feiā pa’ari, te tūha’a a te hau fenua, tā te mau ’oire e tae noa atu i te mau tā’atira’a. Tē vai ra ānei te mau pū nō te fa’ari’ira’a ia rātou ? Tē vai ra ānei te tauturu ? E aha te tūha’a a te mau tamari’i ? E mau uira’a ana’e teie ’o tā tātou e tāmata i te pāhono i roto i tā tātou mātutura’a mana’o TŪ’ATI Paroles Croisées.

Tū’ati paroles croisées : Nāhea i te ’āpe’e i te mau Matahiapo

Jeudi 27 février à 19 h 25, en direct TV & WEB