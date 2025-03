100% FENUA – Jeudi 27 mars à 19 h 25, retrouvez Manon Kemounbaye et Athéna Millecam pour votre émission débat « Tū’ati paroles croisées », diffusée en direct à la télévision, sur le site internet et la page Facebook de la chaîne.

C’est le sujet tech du moment et il est vaste : les intelligences artificielles génératives sont partout. ChatGPT, Midjourney, Deepseek, Mistral… Elles sont nombreuses et tendent à révolutionner nos manières de travailler. Quel impact pour les métiers de la création ? Photographes, peintres, graphistes… comment abordent-ils ce nouveau tournant numérique ? Comment former, sensibiliser voire éduquer les professionnels à ces outils ? Enfin, quels dangers l’utilisation des IA génératives représente-t-elle pour nos données d’entreprise ? Pour en débattre, Manon Kemounbaye, Athéna Millecam et Mike Leyral recevront des experts, formateurs, artistes mais aussi le président du Pays en charge du Numérique.

L’émission sera diffusée en direct à la télévision, sur le site internet et la page Facebook de la chaîne. Les internautes pourront interagir en direct, poser leurs questions et laisser leurs commentaires sur le Live Facebook de l’émission.

Tū’ati paroles croisées : intelligences artificielles : s’en servir ou s’en méfier ?

Jeudi 27 mars à 19 h 25, en direct TV & WEB