Tū’ati paroles croisées : alimentation, comment lutter contre la vie chère ?

100% FENUA – Jeudi 20 mars à 19 h 25, retrouvez Vaitiare Nauta et Athéna Millecam depuis l’Assemblée de la Polynésie pour votre émission débat « Tū’ati paroles croisées », diffusée en direct à la télévision, sur le site internet et la page Facebook de la chaîne.

Manger à sa faim, un luxe en Polynésie ? Des transports au logement en passant par les énergies, la hausse des prix de ces dernières années est difficile à vivre pour de nombreuses familles. Au quotidien, c’est dans l’alimentation qu’elle se ressent le plus. Quelles sont les causes de ces augmentations ? Comment les contrôler, voire inverser la tendance ? Comment rendre les produits alimentaires plus accessibles dans les îles ? Comment redonner du pouvoir d’achat aux Polynésiens ? Vaitiare Nauta et Athéna Millecam en débattront, en direct depuis l’Assemblée, avec des élus mais aussi des commerçants, des économistes et d’autres fins connaisseurs de cette question de société.

L’émission sera diffusée en direct à la télévision, sur le site internet et la page Facebook de la chaîne. Les internautes pourront interagir en direct, poser leurs questions et laisser leurs commentaires sur le Live Facebook de l’émission.

