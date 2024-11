To’u Fenua To’u Ora Spécial Toussaint

100% FENUA – Lundi 4 novembre à 19 h 00, suivez un nouveau numéro de votre magazine To’u Fenua To’u Ora

En Polynésie, le 1er novembre est le jour férié associé à la fête de la Toussaint et traditionnellement, la Toussaint est un jour de commémoration de nos regrettés défunts. Nombreux sont ceux qui se rendent dans les cimetières pour fleurir les tombes. C’est à ce moment-là que les compositions florales entrent en scène. Aujourd’hui dans votre magazine, nous nous intéresserons aux vendeurs de fleurs ou de bouquets de fleurs en bord de route et pour qui, la Toussaint est un héritage familial et une opportunité d’affaire…

Production et réalisation : Yann Mariassouce

