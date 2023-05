To’u Fenua To’u Ora spécial salon des artisans de Rurutu

100% FENUA – Lundi 22 mai à 19 h 00, votre magazine sera dédié à la 3e édition du salon des artisans de Rurutu qui s’était déroulé du 24 avril au 7 mai dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française.

Les visiteurs pouvaient admirer des paniers en pae’ore, des chapeaux en ni’au ainsi que de multiples réalisations créées à partir de matériaux polynésiens. L’île de Rurutu est mise à l’honneur dans votre magazine, nous ferons connaissance avec Ramona TEVAERARAI, originaire de Rurutu et présidente de la Fédération Va’ine rima’ī no Rurutu tu noa. Ramona nous racontera que c’est à l’âge de 7 ans, qu’elle découvre l’artisanat. Et ce n’est qu’en 2015, qu’elle s’est consacrée à plein temps dans l’artisanat.

Un beau métier devenu une passion nous confiera t’elle…

Production et réalisation : Yann Mariassouce

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis à 19 h 00