To’u Fenua To’u Ora : Les artisans du Musée

100% FENUA – Lundi 14 avril à 19 h 00, nous partons en direction de Punaauia, au Musée de Tahiti et des Îles.

Aujourd’hui dans votre magazine consacré à l’artisanat direction le Musée de Tahiti et des Îles, le Fare Iamanaha à Punaauia.

Dans le hall du bâtiment, quelques artisans présentent leurs différents savoirs faire : pareo, bijoux en fibres de coco ou encore des paniers tressés. Il y en a pour tout les goût !

Dans votre reportage du jour, nous nous intéresserons à Florina et Teahoro, 2 artisans de générations différentes et spécialisés dans les bijoux en coquillages…



Production et réalisation : Yann Mariassouce

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis à 19h00